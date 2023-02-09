Как сделать изысканную рикотту из пачки кефира и молока: нежный вкус и простота вас удивят

Сегодня мы предлагаем приготовить любимую многими рикотту, которая имеет приятный сладковатый вкус. Этот сыр идеально подходит для десертов, а также изысканных закусок и бутербродов.

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Ингредиенты: 1 л жирного кефира, 1 л жирного молока, по 1 ч.л. сахара и соли, 1 яйцо, 1 ч.л. лимонного сока.

Нагреть молоко почти до кипения, посолить бросить сахарный песок, влить теплый кефир. Перемешать все вместе и прогревать дальше на среднем огне до расслоения на творожные хлопья и сыворотку.

Откинуть состав на сито или дуршлаг, застелив предварительно марлей в два-три слоя.

Источник: lafoy.ru.