Самые низкокалорийные: как испечь аппетитные пышки в духовке — тесто пышное, нежное

Аппетитные пышки без жарки в масле станут вашим любимым семейным лакомством. Их можно дополнять сгущенкой, вареньем, сахарной пудрой на свое усмотрение и вкус. А можно наслаждаться горячей выпечкой просто так.

Тесто по этому рецепту получается пышным и нежным. С чаем эта вкуснятина залетает только так!

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К тому же многих порадует, что эти пышки готовятся без лишних калорий, поскольку не требуется жарка в масле. К тому же в рецепте нет дрожжей.

Ингредиенты: 200 мл кефира, 350 г муки, 50 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 щепотки ванилина, 1,5 ч.л. разрыхлителя.

Взбить венчиком мягкое масло с сахаром и кефиром. Добавить сухие ингредиенты и вымесить тесто. Оставить его на полчаса, сформировать небольшие круглые пышки и выложить их на пергамент. Отправить пышки в духовку на 20-25 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.