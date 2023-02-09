Как сделать тающий во рту домашний сыр с зеленью из двух пачек кефира: вкуснее, чем в магазине!

Сегодня мы предлагаем сделать в домашних условиях вкуснейший сыр с зеленью. Используйте любые травы на свой вкус, добавляйте перец и чеснок, если есть желание для пикантности.

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Ингредиенты: 2 л 3,2% кефира, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. соды, 1 яйцо, 3 веточки укропа, 50 г сливочного масла.

Нагревать на среднем огне кефир в кастрюле, пока отделится сыворотка от творога. Застелить сито или дуршлаг марлей в несколько слоев, выложить в нее состав. Подвесить, чтобы стекла жидкость.

Смешать получившуюся массу с солью, содой и яйцом. Отправить на водяную баню и варить примерно 20 минут, помешивая. Добавить сливочное масло, нашинкованную зелень, размешать, дождаться, когда растает масло и состав станет однородным.

Форму смазать маслом, выложить состав, поставить в холодильник минимум на два часа.

Источник: lafoy.ru.