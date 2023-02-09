Сочные и хрустящие беляши с пышным тестом: готовим быстро, без дрожжей и яиц

Буквально за 30 минут можно сделать вкуснейшие беляши без возни с дрожжевым тестом. Тесто получается пышным с хрустящей аппетитной корочкой. Его можно использовать также для любых других пирожков, просто выбирайте свою любимую начинку и радуйте близких горячей душевной выпечкой.

Самое важное в приготовлении данного теста – не забивать его мукой, оно должно оставаться немого липким. А чтобы тесто не прилипало к рукам, просто смазывайте ладони растительным маслом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».