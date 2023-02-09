Сочные и хрустящие беляши с пышным тестом: готовим быстро, без дрожжей и яиц

Буквально за 30 минут можно сделать вкуснейшие беляши без возни с дрожжевым тестом. Тесто получается пышным с хрустящей аппетитной корочкой. Его можно использовать также для любых других пирожков, просто выбирайте свою любимую начинку и радуйте близких горячей душевной выпечкой.
Самое важное в приготовлении данного теста – не забивать его мукой, оно должно оставаться немого липким. А чтобы тесто не прилипало к рукам, просто смазывайте ладони растительным маслом.
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Ингредиенты: кефир - 500 мл, сметана - 2 ст.л., соль - 1 ч.л., сахар - 1 ч.л., сода - 1 ч.л., мука - 500 -550 г, растительное масло - 2 ст.л., растительное масло - 500 мл для жарки.
В кефир положить сметану, соль, сахар, соду. Смешать состав венчиком, постепенно ввести муку, замесить мягкое тесто, добавить растительного масла пару ложек, замесить еще раз. Тесто должно быть нежным.
Сделать колобок, оставить под пленкой на 20 минут. Фарш смешать с тертым луком, посолить и поперчить по вкусу, зиру и кориандр добавить также по вкусу.
Тесто еще раз размять, разделить на порционные кусочки, вылепить руками колобки, сформировать лепешки, на каждую положить по комочку фарша. Вылепить круглые беляши и пожарить на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон.
Источник: YouTube-канал «Мой Дастархан. Вкусно и быстро».