Тающая во рту запеканка из картошки и фарша: все влюбляются в этот рецепт — вкусно и быстро

Картошка, мясо и сыр — это те продукты, которые любят в России особенно. Поэтому данное сочетание для ужина или обеда — практически беспроигрышное.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сегодня мы расскажем вам, как приготовить тающую во рту запеканку. Это блюдо станет одним из самых любимых в вашей семье!

Ингредиенты: картошка — 800 г, фарш — 600 г, лук — 2–3 головки, перец сладкий — 1 шт., яйцо — 1 шт., молоко (в картофельное пюре, можно без него), масло сливочное — 10 г, масло растительное для зажарки, соль, перец, зелень, приправа — по вкусу.

Сварить картошку, сделать пюре любимым способом. Лук, перец и томаты нарезать небольшими кусочками. Обжарить на сковороде с фаршем. Бросить также помидоры и посолить, поперчить, приправить любыми специями на ваш вкус. Потушить до полной готовности фарша.

В форму, промазанную маслом, выложить половину картошки, разровнять, потом сделать слой из мяса с овощами, потом опять из картошки, сверху посыпать тертым сыром.

Поставить в разогретую духову минут на 10, пока не расплавится красиво сыр. Посыпать любимой зеленью и подать вкуснятину к столу.

Источник: russianfood.com.