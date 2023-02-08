Улетная закуска из морковки: мажем вкуснятину на хлебушек – все в восторге!

Многие хозяйки часами стоят у плиты, сооружая кулинарные шедевры. Между тем можно приготовить эту простую пятиминутку из морковки и хлеба и ваших близких за уши от стола не оттащишь!

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Простые бутерброды готовятся из дешевого набора продуктов, они станут вашей палочкой-выручалочкой, когда нагрянут гости, а до зарплаты еще далеко.

Ингредиенты: морковь – 1 шт., плавленый сырок – 2 шт., чеснок – 2-3 зубчика, соль и перец.

Натереть морковку и сырки на мелкой терке, выдавить чеснок, добавить перец, соль, заправить майонезом и размешать.

Получившуюся начинку намазать на хлеб или гренки. Вкуснейшая закуска готова!

Источник: YouTube-канал Натальи Калниной «Домашние хлопоты».