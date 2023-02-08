Быстрые куриные котлеты из грудки: добавить две ложки муки и майонеза – даст сочность

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Во-первых, желательно использовать для котлет не фарш из мясорубки, а нарубить мякоть кур ножом. Это не сложно. Во-вторых, две ложки майонеза придадут сочность даже самому сухому мясу.

Ингредиенты: куриная грудка – 1 штука, мука – 2 соловые ложки, яйцо – 1 штука, соль и перец – по вкусу, майонез – 2 соловые ложки, растительное масло для жарки.

Грудку мелко рубим, вбиваем яйцо, муку, приправы и все тщательно размешиваем. Можно также добавить рубленую зелень и чеснок.

Выкладываем получившийся фарш ложкой небольшими порциями на раскаленную сковородку с маслом и обжариваем до аппетитной корочки.

Источник: eda.ru.