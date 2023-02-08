Вместо хлеба с колбаской: нутрициолог дал рецепт полезного бутерброда

Доктор натуропат, нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова подедлилась с журналистами своим рецептом полезного бутерброда – вкусного, сытного быстрого в приготовлении и без запредельно дорогих ингредиентов.
Ингредиенты:
- бездрожжевая лепешка или цельнозерновые хлебцы;
- соленая рыба;
- авокадо;
- огурец;
- листовой салат.
Классический вариант приготовления:
Лепешку разрезать на порционные кусочки, выложить на нее рыбу, нарезанную тонкими ломтиками. Авокадо и огурец тонко нарезать и положить к рыбе. Сверху накрыть бутерброды листком зелени.
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Мексиканский вариант приготовления (тако):
Половину авокадо необходимо размять вилкой в пюре и смазать им лепешку. Далее раскладываете сверху тонко нарезанные рыбу, авокадо и огурец, добавляете зелень. Сворачиваете лепешку пополам.
По материалам сайта «А теперь внимание!»