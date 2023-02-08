Вместо хлеба с колбаской: нутрициолог дал рецепт полезного бутерброда

Бутерброд

Бутерброд - для тех, кто рано встает. Фото: Global Look Press

Запаситесь рыбкой и авакадо.

Доктор натуропат, нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова подедлилась с журналистами своим рецептом полезного бутерброда – вкусного, сытного быстрого в приготовлении и без запредельно дорогих ингредиентов.

Ингредиенты:

  • бездрожжевая лепешка или цельнозерновые хлебцы;
  • соленая рыба;
  • авокадо;
  • огурец;
  • листовой салат.

Классический вариант приготовления:

Лепешку разрезать на порционные кусочки, выложить на нее рыбу, нарезанную тонкими ломтиками. Авокадо и огурец тонко нарезать и положить к рыбе. Сверху накрыть бутерброды листком зелени.

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Мексиканский вариант приготовления (тако):

Половину авокадо необходимо размять вилкой в пюре и смазать им лепешку. Далее раскладываете сверху тонко нарезанные рыбу, авокадо и огурец, добавляете зелень. Сворачиваете лепешку пополам.

По материалам сайта «А теперь внимание!»

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