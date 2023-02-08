Вместо хлеба с колбаской: нутрициолог дал рецепт полезного бутерброда

Доктор натуропат, нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова подедлилась с журналистами своим рецептом полезного бутерброда – вкусного, сытного быстрого в приготовлении и без запредельно дорогих ингредиентов.

Ингредиенты:

бездрожжевая лепешка или цельнозерновые хлебцы;

соленая рыба;

авокадо;

огурец;

листовой салат.

Классический вариант приготовления:

Лепешку разрезать на порционные кусочки, выложить на нее рыбу, нарезанную тонкими ломтиками. Авокадо и огурец тонко нарезать и положить к рыбе. Сверху накрыть бутерброды листком зелени.