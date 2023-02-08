Плавленый сыр, морковка, яйцо, чеснок: этот салат из СССР все нахваливают – стоит три копейки!

В советское время люди научились готовить вкусные аппетитные блюда буквально из того, что есть под рукой. При этом стоимость этих закусок обычно очень радует. Мы вспомнили такой недорогой, но очень вкусный салат из времен СССР и настоятельно советуем его реализовать.

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И мужчины, и дети, и хозяйки в восторге от него. Тем более, что делать его – проще простого.

Ингредиенты: плавленый сыр (лучше колбасный, он ароматный) – 150 граммов, твердый сыр (можно увеличить количество плавленого) – 60 граммов, морковь – 80 граммов, чеснок – 2 штуки, яйцо (вареное вкрутую) – 1 штука, майонез.

Плавленый сыр крупно натираем на терке (предварительно кладем в морозилку, чтобы процесс шел легче). Твердый сыр и морковку – на мелкой терке.

Чеснок пропускаем через пресс. Яйцо рубим мелко или натираем на крупной терке. Заправляем майонезом, если необходимо, то подсаливаем (обычно хватает соли из сыра). Размешиваем, салат готов!

Источник: 1000.menu.