Ленивые беляши по принципу оладий: нежнейшее тесто без дрожжей на кефире – рецепт-огонь

Когда хочется свежей выпечки, но совсем не радует перспектива долго стоять у плиты, этот рецепт станет просто незаменимым. Запомнить его просто, а реализовать – еще проще! Справится даже ребенок!
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Эти беляшики готовятся по принципу оладьев. Когда внутрь них по сути кладется только начинка, такие пирожки имеют нежное тесто, которое обожают дети. Ну а мужчины оценят их мясной вкус и сочность.
Ингредиенты для теста: кефир – 2 стакана, мука – 10 столовых ложек, сахар, соль, сода – по ½ чайных ложки.
Ингредиенты для начинки: фарш (смесь говядины и свинины или любой другой) – 300 граммов, чеснок – 1 зубчик, перец молотый, соль – по вкусу, лук – ½ головки, петрушка и укроп – по 10 граммов.
Соединяем все ингредиенты для начинки. Немного прогреваем кефир на плите до теплого состояния, но чтобы не свернулся в творог. Добавляем в кефир соду, солим, вмешиваем сахарный песок. Хорошо размешиваем и оставляем настаиваться около минуты.
Далее понемногу вмешиваем муку, чтобы тесто приобрело консистенцию оладий.
Прогреваем сковороду с маслом растительным. Половником наливаем немного теста, чтобы получился почти оладушек, кладем сверху быстро начинку, распределяем по тесту плоско, покрываем тестом сверху. Получается у нас пирожок. Жарим с двух сторон до румяности.
Источник: 1000.menu