Ленивые беляши по принципу оладий: нежнейшее тесто без дрожжей на кефире – рецепт-огонь

Когда хочется свежей выпечки, но совсем не радует перспектива долго стоять у плиты, этот рецепт станет просто незаменимым. Запомнить его просто, а реализовать – еще проще! Справится даже ребенок!

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Эти беляшики готовятся по принципу оладьев. Когда внутрь них по сути кладется только начинка, такие пирожки имеют нежное тесто, которое обожают дети. Ну а мужчины оценят их мясной вкус и сочность.

Ингредиенты для теста: кефир – 2 стакана, мука – 10 столовых ложек, сахар, соль, сода – по ½ чайных ложки.