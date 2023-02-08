Самое простое хачапури на воде: жарить можно на сковороде или в духовке – универсальный рецепт

Самое простое хачапури на воде: жарить можно на сковороде или в духовке – универсальный рецепт

Хачапури. Фото: соцсети

Аппетитные лепешки никого не оставят равнодушными.

Ленивое хачапури на воде сможет приготовить любая, даже начинающая, хозяйка. Горячая лепешка с сыром разнообразит ваше меню и отлично подойдет к завтраку.

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Этот рецепт можно использовать как для исполнения в духовке, так и на сковороде на плите.

Ингредиенты: 1,5 стакана муки, 1/2 стакана воды, 1 яйцо, 200 г адыгейского сыра, 100 г сулугуни, по 1 щепотке сахара и соли, 1 ч.л. растительного масла.

Смешать муку, сахарный песок, соль. Соединить воду с растительным маслом и яйцом, замесить упругое тесто.

Разделить тесто на части, раскатать в лепешки. Натереть два вида сыра, разложить по лепешкам.

Собрать их в мешочки, опять раскатать, пожарить на сухой сковороде по 5-6 минут с каждой стороны на слабом огне. Либо отправить в духовку, запекать до готовности. В конце можно разложить по лепешке кусочки сливочного масла, так будет вкуснее и сочнее.

Источник: rsute.ru.

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