Самое простое хачапури на воде: жарить можно на сковороде или в духовке – универсальный рецепт

Ленивое хачапури на воде сможет приготовить любая, даже начинающая, хозяйка. Горячая лепешка с сыром разнообразит ваше меню и отлично подойдет к завтраку.

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Этот рецепт можно использовать как для исполнения в духовке, так и на сковороде на плите.

Ингредиенты: 1,5 стакана муки, 1/2 стакана воды, 1 яйцо, 200 г адыгейского сыра, 100 г сулугуни, по 1 щепотке сахара и соли, 1 ч.л. растительного масла.

Смешать муку, сахарный песок, соль. Соединить воду с растительным маслом и яйцом, замесить упругое тесто.

Разделить тесто на части, раскатать в лепешки. Натереть два вида сыра, разложить по лепешкам.