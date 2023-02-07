Вы такого еще не пробовали: мачеха дочери Юлии Началовой поделилась рецептом десерта «Птичка» - влюбляет в себя

Готовим: мягкое сливочное масло взбиваем со сливками до однородного состояния, чтобы масса стала как одно целое. Если у вас ванильная паста или семена стручков ванили, ванильный сахар - тоже добавляем сейчас. Убираем в сторону.

Моем хорошо миксер, насухо протираем венчик и чашу миксера. Белки добавить чашу миксера. Рядом поставить лимонную кислоту. Пусть стоят наготове. В белках не должно присутствовать ничего лишнего - даже капля воды и желтка испортят все! Агар соединяем с водой и ставим на плиту. Доводим почти до закипания. Это можно сделать на глаз, вы увидите, как агар набух. Желательно, сотейник с толстым дном.

Как агар набух - отправляем в сотейник сахар и варим сироп до 110 С, постоянно помешиваем. Я довожу до кипения на сильном огне, а потом варианта на слабом огне до достижения 110 С. Если у вас планетарный миксер или есть помощник, то когда сироп достигнет 105 С включаете миксер и взбиваете белки.

Если вам не удобно, то можно взбить белки после того, как сварили сироп. Просто накройте его крышкой. Белки взбиваем сначала до пивной пены, потом добавляем лимонную кислоту и взбиваем до пышной более стабильной массы. Сироп достиг 110 С, вливаем его в меренгу тонкой струей.

После того как влили весь сироп, взбиваете еще 1 минутку до получения однородной гладкой меренги. Меренгу соединяем с кремом с помощью насадки - лопатка или венчиком (на низкой скорости) до полного объединения. Не должно быть желтых масляных разводов и комков.

Соединили и сразу выливаем в подготовленную форму. Выравниваем лопаткой или лучше шпателем. Через 1-3 часа ваша «Птичка» будет готова. Стабилизируем ее на столе при комнатной температуре или в холодильнике.

Готовую «Птичку» разрезать, посыпать: пудрой, какао, ореховой мукой, кокосом, сублимированными ягодами, вафельной крошкой.