Ленивая пицца на сковороде: быстрая вкуснятина из того, что есть под рукой — 10 минут — и готово

Быстрая пицца на сковороде – это то блюдо, которое спасет вас ни один раз. Нагрянули гости, а в холодильнике ничего нет? Дети просят вкусненького, а денег не так уж много? Срочно нужен вкусный обед? Во всех этих ситуациях готовим нашу пиццу.

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Ингредиенты: 2 яйца, по 3 ст.л. сметаны и майонеза, 8 ст.л. муки, 1 ст.л. кетчупа, 150 г колбасы, 1 помидор, 100 г твердого сыра, полпучка зелени.

Взбить яйца, сметану, майонез и муку. Вылить тесто на холодную смазанную маслом сковороду. Смазать верх кетчупом, разложить начинку.

Выпекать пиццу под крышкой 10–15 минут на огне ниже среднего. При желании полить оливковым маслом.

Источник: lafoy.ru.