Дети обожают! Как сделать ленивый банановый торт из печенья и сметаны — без выпечки

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 4 банана, 180 г сливочного масла, 200 г сахара, 200 г сметаны, 500 г печенья, 50 г грецких орехов, корица, тертый шоколад.

Разломать печенье на мелкие кусочки. Взбить сметану с сахаром, измельчить орешки, размять бананы со сливочным маслом, перемешать.

В сметанный состав добавить крошки печенья, снова перемешать, выложить в форму. Посыпать корицей и шоколадной стружкой.

Источник: lafoy.ru