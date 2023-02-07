Пышные пончики на сковороде за три копейки: когда хочется чего-то к чаю, а до получки далеко

Наверное, нет таких людей, которые бы не любили пышные домашние пончики, снятые только с плиты. Мягкие и горячие, они неизменно вызывают аппетит!

Самое приятное, что себестоимость жареных пончиков — сущие копейки! Если ваш бюджет желает быть лучше, они станут для вас настоящей палочкой-выручалочкой.

Ингредиенты: 200 мл воды, 300 г муки, 1 ч.л. сухих дрожжей, 25 г сливочного масла, 50 г сахара, 0,5 ч.л. соли.

Растворить дрожжи, сахар и 100 граммов муки в теплой воде. Оставить на 10–15 минут. Добавить соль, растопленное масло, вмесить остатки муки.

Замесить тесто, оставить на 1 час в тепле под пленкой. Раскатать в пласт, нарезать полоски, скатать колбаски и свернуть в кольца. Обжарить с двух сторон до румяности в большом количестве масла на среднем огне.

Источник: lafoy.ru.