Быстро на сковороде! Ленивые хачапури без духовки: сыр расплавится и тянется ароматно

Ленивые хачапури наверняка станут любимцами на вашей кухне. Их можно готовить на завтрак, к чаю, к супу и мясу. Их может сделать даже школьник, тем более, что жарят их просто на сковородке, без духовки.

Ингредиенты: 200 г муки, 100 мл кефира, 1 яйцо, 100 г твердого сыра, по 0,5 ч.л. сахара, соли и разрыхлителя для теста.

Смешать кефир, яйцо, сахар и соль. Добавить муку с разрыхлителем, замесить тесто. Разделить на части и раскатать.

На каждую лепешку выложить тертый сыр, снова раскатать и жарить по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне. При желании на лепешки разложить кусочки сливочного масла, которые растают и аппетитно пропитают ленивые хачапури своим сливочным ароматом.

Источник: lafoy.ru