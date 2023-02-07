Рецепт, который выпрашивают! Ленивые беляши на двух стаканах кефира: замесил и пожарил

Вкуснейшие беляши можно приготовить без сложного теста на дрожжах, просто используя пару стаканов кефира. Пирожки поднимутся ничуть не хуже! Этот рецепт обязательно станет любимым в вашей копилке.

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Ингредиенты на тесто: кефир – 2 стакана, мука – 10 столовых ложек, сахар, соль, сода – по ½ чайных ложки.

Ингредиенты на начинку: фарш (смесь говядины и свинины или любой другой) – 300 граммов, чеснок – 1 зубчик, перец молотый, соль – по вкусу, лук – ½ головки, петрушка и укроп – по 10 граммов.

Чуть прогреть кефир, бросить соду, соль, сахар, оставить минуту настаиваться. Вводим потихоньку муку, помешивая. Доводим до консистенции теста для оладий.

Прогреваем на сковороде масло. Выливаем половником тесто на сковороду (как оладушек), быстро кладем сверху фарш, потом опять покрываем тестом. Получаются аппетитные пирожки с нежным тестом, жарим с двух сторон.

Источник: 1000.menu.