«Его нет в этом рецепте»: какой ингредиент Наталия Антонова убирает, чтобы получилось самое вкусное домашнее печенье

Актриса Наталия Антонова обожает баловать своих домашних выпечкой. Звезда театра и кино поделилась в телеграм-канале рецептом печенья «Сердечки», для которого не нужен такой ингредиент, как разрыхлитель.

Ингредиенты: сахарная пудра – 70 гр., сливочное масло – 110 гр., яйцо – 1 шт., мука – 200 гр., какао – 2 ч.л., соль.

Готовим: сахарную пудру смешать с мягким сливочным маслом, добавить яйцо, перемешать и постепенно всыпать просеянную муку и щепотку соли. Взбить миксером до однородной массы. Разделить на две части, в одну часть добавить какао и перемешивать. Раскатать скалкой каждый кусочек теста, формируя формочкой сердечки. Выпекать 7 - 10 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Посыпать сахарной пудрой.

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