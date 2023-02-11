Трайфл по-лондонски и другие рецепты недели

Трайфл по-лондонски
Порционный английский десерт из кусочков пропитанного ликером или хересом бисквита, крема и фруктов-ягод. В этом рецепте клубника (замороженная тоже подойдет), но можно взять что угодно (банан, киви, голубика, малина и др.).
НАДО (на 4 порции): 300 г клубники · 130 г сливок 33% или сметаны 20% · 35 г сахара · 200 г творожной массы · 60 г сахарной пудры · веточка свежей мяты для подачи · покупной бисквитный корж для торта · 2 ст. ложки ликера или хереса.
1. Ягоды режем на восьмушки или четвертинки. Смешиваем с сахаром и прогреваем на огне буквально минуту для растворения сахара.
2. Бисквит режем маленьким кубиком (с гранью 8 - 10 мм) и поливаем ликером (если десерт будут есть дети, алкоголь не добавляем).
3. Творожную массу смешиваем с сахарной пудрой и сливками или сметаной.
4. В порционные стаканчики кладем немного бисквита, затем крем, слой ягод. Повторяем слои.
5. Украшаем мятой, убираем в холодильник на час и подаем.
Чизкейк с апельсиновым желе
Фото: Shutterstock
Да, по классике нужен сливочный сыр. Но и с творогом получается замечательно.
НАДО (на 6 - 8 порций): 2 апельсина · 400 г
творога · 200 г сметаны 20% · 150 г песочного печенья · 80 г сливочного масла · 50 г сахара · 20 г желатина · 1 ч. ложка ванильного сахара.
ГОТОВИМ:
1. 15 г желатина заливаем 30 мл воды, а 5 г - 20 мл воды. Даем набухнуть 20 минут.
2. Печенье ломаем на кусочки и пробиваем в блендере в крошку.
3. Сливочное масло растапливаем, выливаем в блендер с печеньем и пробиваем в однородную массу.
4. В разъемную форму 18 см диаметром выкладываем массу, формируя основу чизкейка при помощи лопатки и стакана. Убираем основу в холодильник на полчаса.
5. Миску, в которой больше желатина, прогреваем в микроволновке 10 секунд до полного растворения. Даем остыть.
6. В отдельной миске соединяем творог, сахар, ванильный сахар и сметану. Перемешиваем сначала вилкой, а затем пробиваем блендером. Добавляем остывший после микроволновки желатин, пробиваем блендером и выливаем смесь в форму на песочную основу. Убираем в холодильник на 1 - 2 часа для застывания.
7. Из апельсинов давим сок. Оставшийся желатин греем 8 секунд в микроволновке и смешиваем с соком. Даем остыть.
8. На застывший творожный слой выливаем смесь сока и желатина. Убираем в холодильник на 1 час.
9. Перед подачей удаляем кольцо формы, нарезаем чизкейк на порции, украшаем листиком мяты и подаем.
Творожно-сметанный тортик
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 200 г творога · 100 г сметаны · 60 г сгущенного молока · 150 г консервированных ананасов · 150 мл сиропа от консервированных ананасов · горсть мармеладных долек · 10 г желатина · веточка свежей мяты для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Заливаем желатин 200 мл воды и ананасового сиропа, оставляем на 30 минут для набухания. Затем подогреваем смесь в микроволновке в течение 30 секунд и перемешиваем до полного растворения. Даем немного остыть.
2. Ананасы в кольцах режем на кусочки.
3. Смешиваем в миске творог, сметану и сгущенное молоко. Пробиваем погружным блендером до однородности.
4. Вливаем смесь сока, воды и желатина и пробиваем блендером еще раз.
5. Добавляем ананасы и перемешиваем.
6. Форму (любую: круглую, прямоугольную или кольцевую) выстилаем пищевой пленкой.
7. Выливаем смесь и убираем в холодильник на 3 - 4 часа до застывания.
8. Застывший десерт чуть пружинит при надавливании. Переворачиваем его на блюдо, убираем форму и пленку, режем на порции, украшаем мятой и подаем.