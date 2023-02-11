Трайфл по-лондонски и другие рецепты недели

Трайфл по-лондонски

Порционный английский десерт из кусочков пропитанного ликером или хересом бисквита, крема и фруктов-ягод. В этом рецепте клубника (замороженная тоже подойдет), но можно взять что угодно (банан, киви, голубика, малина и др.).

НАДО (на 4 порции): 300 г клубники · 130 г сливок 33% или сметаны 20% · 35 г сахара · 200 г творожной массы · 60 г сахарной пудры · веточка свежей мяты для подачи · покупной бисквитный корж для торта · 2 ст. ложки ликера или хереса.

1. Ягоды режем на восьмушки или четвертинки. Смешиваем с сахаром и прогреваем на огне буквально минуту для растворения сахара.

2. Бисквит режем маленьким кубиком (с гранью 8 - 10 мм) и поливаем ликером (если десерт будут есть дети, алкоголь не добавляем).

3. Творожную массу смешиваем с сахарной пудрой и сливками или сметаной.

4. В порционные стаканчики кладем немного бисквита, затем крем, слой ягод. Повторяем слои.

5. Украшаем мятой, убираем в холодильник на час и подаем.

Чизкейк с апельсиновым желе