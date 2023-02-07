Как сделать тающие во рту трубочки из плавленого сырка, чеснока и майонеза: аппетитно, дешево, быстро

Эту закуску обычно готовят по особенному случаю, но она настолько простая и дешевая, что баловать ей можно домашних хоть каждый день!
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Ингредиенты: 8 пластиков плавленого сыра, 2 вареных яйца, 1-2 зубчика чеснока, майонез 2 ст. ложки, 0,5 стакана толченых грецких орехов, укроп (пол пучка), листья салата для украшения.
Сварить яйца вкрутую, измельчить, соединить с выдавленным чесноком, добавить мелко нарезанный укроп, майонез и перемешать.
Сформировать трубочки. На пластик сыра выложить 1 чайную ложку начинки (это 2/3 поверхности). Скатать в трубочку. Далее обмазать кисточкой тонким слоем майонеза и обвалять в крошке ореха. Можно заменить на любимую зелень или твердый тертый сыр.
Выложить на листья салата и украсить веточками укропа.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».