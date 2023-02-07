Как сделать тающие во рту трубочки из плавленого сырка, чеснока и майонеза: аппетитно, дешево, быстро

Как сделать сырные трубочки из плавленого сырка, чеснока и майонеза: аппетитно, дешево, быстро

Сырные трубочки. Фото: соцсети

Закуска никого не оставляет равнодушным!

Эту закуску обычно готовят по особенному случаю, но она настолько простая и дешевая, что баловать ей можно домашних хоть каждый день!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 8 пластиков плавленого сыра, 2 вареных яйца, 1-2 зубчика чеснока, майонез 2 ст. ложки, 0,5 стакана толченых грецких орехов, укроп (пол пучка), листья салата для украшения.

Сварить яйца вкрутую, измельчить, соединить с выдавленным чесноком, добавить мелко нарезанный укроп, майонез и перемешать.

Сформировать трубочки. На пластик сыра выложить 1 чайную ложку начинки (это  2/3 поверхности). Скатать в трубочку. Далее обмазать кисточкой тонким слоем майонеза и обвалять в крошке ореха. Можно заменить на любимую зелень или твердый тертый сыр.

Выложить на листья салата и украсить веточками укропа.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».

Читайте также