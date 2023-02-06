Все обожают это печенье! Готовится на сковороде со сметаной и одним яйцом — для ленивых

Простое, быстрое и в то же время очень вкусное печенье на сметане станет вашей палочкой-выручалочкой, когда хочется вкусненького, а сладкое купить забыли.

Такую элементарную выпечку можно также делать на завтрак для детей, радуя их еще теплой вкуснятиной. На даче и в поездках этот рецепт тоже просто незаменим.