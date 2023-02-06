Все обожают это печенье! Готовится на сковороде со сметаной и одним яйцом — для ленивых

Все обожают это печенье! Готовится на сковороде со сметаной и одним яйцом – для ленивых

Печенье на сковороде. Фото: соцсети

Дрожжи для этой выпечки не пригодятся.

Простое, быстрое и в то же время очень вкусное печенье на сметане станет вашей палочкой-выручалочкой, когда хочется вкусненького, а сладкое купить забыли.

Такую элементарную выпечку можно также делать на завтрак для детей, радуя их еще теплой вкуснятиной. На даче и в поездках этот рецепт тоже просто незаменим.

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При этом греть духовку и тратить лишнее электричество не придется, делается оно на обычной конфорке при помощи сковороды.

Ингредиенты: 1,5 стакана муки, 1 желток, 80 г сахара, 3 ст.л. сметаны, 3 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. разрыхлителя.

Взбить при помощи миксера сахар, сметану и желток. Добавить масло и снова взбить.

Далее добавить просеянную муку с разрыхлителем, замесить тесто и сформировать печенье любой формы.

Жарить печенье на сухой сковороде на среднем огне около четырех минут с каждой стороны.

Источник: lafoy.ru.

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