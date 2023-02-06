Беляши на скорую руку: готовят без дрожжей, но тесто воздушное — кефир всходит

Самые любимые мужские пирожки — беляши! Ни один не откажется от этой вкуснятины с мясом, да что там говорить, дети и женщины тоже от них в восторге!

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Вот только не каждая хозяйка любит возиться с дрожжевым тестом. Да и зачем? Ведь вкусные воздушные беляши можно приготовить на кефире — просто и быстро.

Когда кефир соединится с содой, он поднимет тесто не хуже дрожжевых грибков.

Ингредиенты: 250 мл кефира, 360 г муки, 0,5 ч.л. соды, 1 щепотка соли, 2 ст.л. растительного масла, 300 г мясного фарша, 1 луковица, специи.

Смешать фарш с мелко рубленным луком и специями, оставить на полчаса в холодильнике. Соединить кефир с содой, оставить на 6 минут и добавить масло, просеянную муку и соль. Замесить упругое тесто и оставить его на 20 минут.

Разделить на части и раскатать в круглые лепешки. На каждую выложить фарш и защипнуть по краям мешочком, но с отверстием в центре. Обжарить беляшики на сковороде с маслом до румяности, класть в сковороду нужно сначала отверстием вниз, потом перевернуть.

Источник: lafoy.ru