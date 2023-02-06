Ленивый бисквит к чаю: делаем без духовки из подручных ингредиентов — проще не бывает

Горячий аппетитный бисквит к чаю можно сделать в любой момент, даже если до получки неделя. Вам понадобятся продукты, которые есть у каждого. А если смазать это чудо маслом и медом или кремом, то получится настоящее объедение!

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Ингредиенты: 1 стакан сахара, 4 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 200 г муки, 100 г сливочного масла.

Взбить миксером яйца с сахаром до пены. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.

Добавить просеянную муку с разрыхлителем и взбить тесто до однородности еще раз. Застелить сковородку пергаментом, вылить тесто и готовить бисквит на минимальном огне 25-30 минут.

Источник: lafoy.ru