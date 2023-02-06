Быстрые пирожки на кефире без дрожжей: можно делать хоть каждый день – очень просто!

Эти пирожки покоряют сердца россиян, они не требуют опары и сложного замеса теста. Просто соединяем ингредиенты и жарим! Рецепт настолько легок, что его можно реализовывать буквально каждый день, радуя домашних горячей свежей выпечкой.

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Яблоки с корицей – идеальная и всеми любимая начинка, но ее можно заменять на любую другую, овощную, фруктовую или мясную, все зависит от вашего желания.

Ингредиенты: 480 г муки, 200 мл кефира, 2 яйца, 1 ч.л. соды, 3 ст.л. сахара, 2 ст.л. растительного масла, 500 г яблок, 1 ч.л. корицы, 0, 5 ст.л. соли.

Очистить и нарезать яблоки, добавить 2 ложки сахара, корицу и 2 ложки воды. Протушить 10 минут до мягкости.

Взбить венчиком кефир с яйцами и маслом, добавить оставшиеся сухие ингредиенты и вымесить тесто.

Разделить его на части, раскатать в лепешки, выложить начинку и сформировать пирожки. Обжарить их на среднем огне в масле примерно по 4 минуты на каждую сторону.

Источник: lafoy.ru.