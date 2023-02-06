Творожная запеканка на сковороде – нежная и воздушная: никто не верит, что без духовки!

Творожную запеканку не обязательно готовить в духовке. На сковороде она получается не хуже, нежной и воздушной.
Ингредиенты: 300 г творога, 2 яйца, 3 ст.л. сахара, 2 ст.л. манки, 3 ст.л. сметаны, 2 щепотки соды, 3 ст.л. изюма, 1 ч.л. сливочного масла.
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Залить изюм кипятком, настоять 10 минут, дать обсохнуть. Взбить куриные яйца с сахаром до образования пены, добавить творог со сметаной и снова взбить.
Добавить манную крупу, соду и изюм. Смазать хорошенько сковороду маслом или застелить пергаментной бумагой. Выложить творожный состав. Готовить на минимальных температурах 20-30 минут под крышкой.
Готовую запеканку можно смазать джемом, сгущенкой, сметаной, посыпать сахарной пудрой.
Источник: lafoy.ru.