Вы до этого делали не так: Наталия Антонова поделилась рецептом блинов на молоке – слюнками изойти можно

Звезда театра и кино Наталия Антонова часто делится полезными лайфхаками со своей аудиторией в соцсетях. Она дает советы и рецепты блюд, которые готовит для своих близких.

На этот раз Наталия Антонова рассказала, как печет блины на молоке и крутом кипятке.

Ингредиенты: 1 литр молока, 4 яйца, 2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки растительного масла, 350 гр. муки, щепотка соли, 2 ст. ложки крутого кипятка.

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