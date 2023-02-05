Вы до этого делали не так: Наталия Антонова поделилась рецептом блинов на молоке – слюнками изойти можно

Блины на тарелке

Блины на тарелке. Фото: Global Look Press

Актриса Наталия Антонова, рассказала, что готовит на завтрак для близких.

Звезда театра и кино Наталия Антонова часто делится полезными лайфхаками со своей аудиторией в соцсетях. Она дает советы и рецепты блюд, которые готовит для своих близких.

На этот раз Наталия Антонова рассказала, как печет блины на молоке и крутом кипятке.

Ингредиенты: 1 литр молока, 4 яйца, 2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки растительного масла, 350 гр. муки, щепотка соли, 2 ст. ложки крутого кипятка.

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Готовим: перемешать все ингредиенты венчиком, помешивая, быстро добавить 2 столовые ложки крутого кипятка и выпекать блины на хорошо разогретой сковороде, смазав ее растительным маслом. Приятного аппетита!

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