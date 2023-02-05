Вы до этого делали не так: Наталия Антонова поделилась рецептом блинов на молоке – слюнками изойти можно

Звезда театра и кино Наталия Антонова часто делится полезными лайфхаками со своей аудиторией в соцсетях. Она дает советы и рецепты блюд, которые готовит для своих близких.
На этот раз Наталия Антонова рассказала, как печет блины на молоке и крутом кипятке.
Ингредиенты: 1 литр молока, 4 яйца, 2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки растительного масла, 350 гр. муки, щепотка соли, 2 ст. ложки крутого кипятка.
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Готовим: перемешать все ингредиенты венчиком, помешивая, быстро добавить 2 столовые ложки крутого кипятка и выпекать блины на хорошо разогретой сковороде, смазав ее растительным маслом. Приятного аппетита!