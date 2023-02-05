Мед, масло, мука, яйцо: как сделать быстрое печенье без духовки – вас удивит вкус и простота

Это вкуснейшее печенье с медом порадует вас ароматом и простотой приготовления. Сделать его сможет даже ребенок. Ну а если нагрянут гости, а к чаю ничего нет, этот рецепт всегда выручит.

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Ингредиенты: 100 г меда, 300 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 50 г сливочного масла, 1 яйцо.

Смешать растопленное масло с медом и добавить яйцо. Всыпать просеянную муку, замесить тесто, тонко его раскатать и нарезать печенье. Выложить печенье на сухую холодную сковородку и жарить до румяности на среднем огне с двух сторон.

Источник: lafoy.ru.