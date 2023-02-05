Все просят этот рецепт! Нежная запеканка из простых продуктов – картошка, фарш и молоко

Эта запеканка из картошки и фарша всегда заходит у домашних на ура, ведь ее вкус – просто бесподобен. При этом в ход идут самые элементарные ингредиенты, которые есть у каждого в холодильнике.

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Ингредиенты: 1 луковица, 2–3 столовые ложки растительного масла, а также немного для смазывания, 600 граммов любого мясного фарша, соль — по вкусу, молотый черный перец — по вкусу, 2 чайные ложки хмели-сунели или другой приправы, 10–12 картофелин, 300 миллилитров молока, 1 яйцо, 150 граммов твердого сыра.

Обжарить на масле нарезанный лук, бросить в него фарш и обжарить вместе до готовности мяса.

Посолить, поперчить, приправить приправой (половину порции). Картофель нарезать тонкими кружками. Взбить молоко с яйцом, солью и остатками приправы.

Смазать маслом кулинарную форму. Выложить на дно половину картошки, сверху распределить фарш и покрыть остатками картошки. Полить молочной смесью и посыпать тертым сыром.

Накрыть фольгой, поставить в разогретую до 180 °С духовку примерно на 40 минут. Затем снять фольгу и запекать еще 10–15 минут, чтобы сыр превратился в аппетитную корочку.

Источник: lifehacker.ru.