Яблочная шарлотка на сковороде: как сделать аппетитный пирог без духовки – дешево и вкусно

Яблочная шарлотка считается одним из самых простых пирогов, причем десерт ценят также за его аппетитный вкус. Однако есть рецепт еще проще – без выпекания в духовке. Это экономит электричество. Кроме того, способ рабочий, когда печь по какой-то причине недоступна.

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Ингредиенты: 120 граммов сахара, 80 граммов муки, 30 граммов сливочного масла, 3 яйца, 2 яблока, 1 столовые ложки растительного масла, 0,5 чайной ложки разрыхлителя.

Взбить миксером яйца с сахаром до пены. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Смазать сковороду смесью двух масел и выложить туда нарезанные дольками яблоки.

Залить все тестом и выпекать шарлотку до 15 минут на среднем огне. Перевернуть ее с помощью тарелки и допечь еще 7-10 минут.

При желании для красоты посыпать сахарной пудрой или кокосовой стружкой.

Источник: afoy.ru.