Сытный завтрак на скорую руку: рецепт сырной лепешки на сковороде — пальчики оближешь, как вкусно!

Сырная лепешка, приготовленная на сковороде, станет идеальным вариантом утреннего перекуса. Готовится она буквально за 10 минут из незамысловатых ингредиентов, которые всегда есть на кухне у любой хозяйки.

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Для кулинарного шедевра понадобятся 80 граммов твердого сыра, два яйца, 250 мл молока, по одной чайной ложке разрыхлителя и растительного масла, 0,5 ч.л. соли, 150 граммов муки и, по желанию, зелень.

Берем глубокую миску, выливаем молоко, всыпаем муку, натертый сыр, соль и разрыхлитель, сюда же вливаем масло и мелко порубленную зелень. Массу хорошенько замешиваем и выливаем на сковороду.

Жарим по три минуты с каждой стороны — готово! Пальчики оближешь, как вкусно!

Рецептом поделился Telegram-канал Real Food