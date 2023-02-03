Вы все время делали не так: Наталия Антонова поделилась рецептом самых нежных сырников — на завтрак идеальны

Звезда театра и кино Наталия Антонова успевает все. Кулинария — одно из увлечений Наталии Антоновой.
В микроблоге актриса часто делится рецептами, по которым готовит для своих домашних. Под занавес пятницы Наталия Антонова поделилась секретом блюда из творога, которое идеально для завтрака.
«Еще один рецепт нежных сырников. Сегодня день нежности», — рассказала в микроблог Наталия Антонова.
Ингредиенты: творог 9 % – 180 г, желток – 1, сахарная пудра – 1 ст.л., манка – 1 ст.л., мука – 1 ст.л., растительное масло для жарки.
Готовим: творог, желток, столовую ложку сахарной пудры и столовую ложку манки перемешать погружным блендером и оставить на 10 минут. Добавить буквально 1 ст. ложку любой муки, без горки, перемешать. На присыпанную поверхность переложить нашу массу, разделить ложкой на сырники, стаканом придать форму, перевернув с двух сторон сырник. Обжарить на растительном масле под крышкой до готовности. Приятного аппетита!