Вы все время делали не так: Наталия Антонова поделилась рецептом самых нежных сырников — на завтрак идеальны

Звезда театра и кино Наталия Антонова успевает все. Кулинария — одно из увлечений Наталии Антоновой.

В микроблоге актриса часто делится рецептами, по которым готовит для своих домашних. Под занавес пятницы Наталия Антонова поделилась секретом блюда из творога, которое идеально для завтрака.