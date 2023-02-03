Слюнками изойдете, пока будете печь: как приготовить вкуснейшее печенье «шишки» - нужны только масло, мука и сахар

Готовим: в миску кладем 600 г сливочного масла комнатной температуры. Добавляем 100 г сахарной пудры и все перемешиваем. Всыпаем щепотку соли. Снова хорошо перемешиваем.

Частями добавляем 300 г просеянной муки. Замешиваем тесто. Оно получается достаточно плотным, но при этом хорошо держит форму. Кладем тесто на тарелку, затем в пакет и отправляем в холодильник.

Минут через 40 достаем его и делим на равные части. Из каждого кусочка формируем овал и делаем тупой стороной ножа углубления наискосок, чтобы придать форму шишки.

После этого смазываем заготовки взболтанным яйцом и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Очень важно не передержать. Когда шишки остынут, присыпаем их сахарной пудрой.