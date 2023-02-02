Как сделать домашний сыр без варки: кефир заморозить и разморозить – проще не бывает

В эпоху экономического кризиса и роста цен многие хозяйки стали присматриваться к рецептам приготовления домашнего сыра. Ведь стоимость этого молочного продукта бывает просто запредельной, да и неизвестно, что положили внутрь производители.

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Однако многие способы варки сыра на дому очень трудозатратны и отнимают много времени. Но не стоит унывать! Ведь есть вариант вообще без тепловой обработки – нужно просто заморозить, а потом разморозить кефир!

Кефир обычно замораживается за ночь, кладем его в морозилку прямо в пакете. На следующий день убираем упаковку и ставим получившийся лед в дуршлаг, в который застелена марля в несколько слоев.

Размораживаем. Когда сыворотка стечет, деликатно отжимаем, заворачивая в марле. Накрываем прессом и ставим на ночь холодильник. Утром сыр готов!

Особенно вкусным он становится, если добавить немного соли, приправы, зелень, чеснок, рубленный маринованный огурчик или оливки (выбираем из списка, все сразу не надо). Намазываем вкуснятину на хлеб и наслаждаемся!