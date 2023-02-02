Как сделать вкусный домашний хлеб на сковороде: без духовки, очень быстро — на каждый день

Свежий домашний хлеб можно готовить для своей семьи хоть каждый день, следуя рекомендациям этого простого рецепта. Добавляйте в него любимые ингредиенты, и вы удивитесь, как рацион может красить столь простой продукт.

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В хлеб можно класть жареный лук, чеснок, специи, прованские и итальянские травы, перец болгарский и горький, а также другие овощи, оливки, маслины…

Ингредиенты: 500 мл воды, 500 г муки, 6 г сухих дрожжей, по 1 ч. л. сахара и соли.

Смешать теплую воду, дрожжи, сахар и соль. Оставить на 5 минут и постепенно добавить просеянную муку. Тщательно вымесить тесто и оставить его на 1 час в тепле. Выложить тесто на смазанную маслом сковороду и оставить еще на полчаса под крышкой.

Выпекать хлеб около 30 минут на минимальном огне под крышкой до румяности. Потом перевернуть и выпекать еще столько же без крышки. Горячий хлеб завернуть в полотенце и оставить еще на 1 час.

Источник: lafoy.r.