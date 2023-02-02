Салат для худеющих: актриса Антонова обожает его за легкость — свекла и апельсины вместе чудесны

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Звезда поделилась в своем телеграме рецептом салатика, который могут смело готовить даже худеющие. У него изысканный вкус и интересное сочетание ингредиентов.

Ингредиенты: свекла — 1 шт., руккола — 300 г, апельсин — 1 шт. грецкие или кедровые орехи — 1 горсть, мягкий сыр (фета, козий, рикотта), оливковое масло — 2 ст. ложки, мед — 1 ч. ложка, соль и перец по вкусу.

Апельсин разделить на дольки, убрать кожицу. Орехи измельчить (если грецкие). Разложить листья салата, кусочки апельсина, сыра, посыпать орехами.

Смешать сок, масло и мед, полить соусом салат. Приправить солью и перцем по вкусу.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».