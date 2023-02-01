Вкуснее, чем на рынке! Как с легкостью сварить нежный сыр из молока и кефира — прогреваем и цедим

Очень простой, быстрый и эффективный способ приготовить дома настоящий сыр с нежным вкусом! На выходе вы получите около 400 граммов вкуснейшего сыра.

Ингредиенты: кефир 1,5 л (2,5 % жирность), молоко 1,5 л (лучше домашнее).

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Молоко влить в кастрюлю, прогреть на среднем огне до 80–90 градусов, помешивая. Также помешивая медленно влить кефир в молоко. Когда сыворотка станет прозрачной (отделится от творога), вывалить массу в сито застеленное марлей в два-четыре слоя.

Дождаться, когда сыворотка стечет (можно использовать для выпечки и окрошки). Поднять за края марли творог, скрутить. Оставить в сите, придавить грузом, поставить в холодильник на ночь. Можно переложить в пластмассовое ведерко с дырками внизу (поставить в какую-то посуду).

Утром сыр полностью готов, нарезаем и наслаждаемся вкусом!

Источник: YouTube-канал «Мой Дастархан. Вкусно и быстро».