Все спрашивают этот рецепт! Как сделать вкуснейшую картофельную запеканку с сыром на сковороде

Эту запеканку обожают все. А простота приготовления и доступность ингредиентов добавляют ей прелести. Наверняка, это блюдо станет любимым в вашей семье!

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Ингредиенты: 800 граммов картошки, 250 граммов твердого сыра, 2 яйца, 30 граммов зелени, приправы по вкусу.

Натираем картофель на крупной терке, чуть отжимаем от жидкости. Кладем тертый сыр, яйца, специи и зелень, перемешиваем. Выкладываем состав на смазанную маслом и разогретую на огне сковородку. Обжариваем под крышкой 5-7 минут с каждой стороны.

Источник: lafoy.ru.