«Семья будет есть и радоваться»: как приготовить вкуснейшую солянку из недоеденного шашлыка

Известная журналистка Маргарита Симоньян еще и хозяйка большой и дружной семьи, в которой любят вкусно поесть.
В микроблоге и телеграм-канале Маргарита Симоньян часто делится рецептами блюд, которыми радует своих близких. На этот раз она рассказала, как готовит солянку.
«Вчера у нас были гости, и остался шашлык из телятины. Решила приготовить солянку, которую семья будет есть два дня и радоваться», - отметила Маргарита Симоньян.
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Ингредиенты: куриный бульон, лук, грибы, маринованные огурцы, томатная паста, картошка, оливки, консервированная фасоль, шашлык, копченая говядина, сосиски.
Готовим: для начала делаю зажарку из лука, грибов и маринованных огурчиков. Когда она хорошенько протушилась, добавляю 3 чайные ложки обычной «советской» томатной пасты.
Перемешиваю и отправляю всю эту красоту в куриный бульон, где уже сварилась картошка. Если сделать это до того, как картошка сварится, из-за томатной пасты она задеревенеет. А нам этого не надо.
В бульон выливаю все из банок, в которых у меня были огурцы, оливки и грибы. И сюда же отправляю консервированную фасоль вместе с соком.
Когда бульон начинает закипать, добавляю оливки. Чтобы они остались хрусткими, долго их варить не стоит. Следом идут недоеденный шашлык, ради которого я и затеяла эту солянку, мелко нарезанный кусок копченой говядины и обычные сосиски. Снова хорошенько перемешиваю. Как только закипит — все готово.
«Лимон я в солянку не добавляю, - уточнила Симоньян. - Во-первых, мне кажется, это блюдо исконно русское. А откуда на Руси было взяться лимонам? Во-вторых, если все ингредиенты выбраны правильно и в нужном количестве, подкисливать солянку нет смысла. У нее и так отменный вкус. Приятного аппетита!»