«Семья будет есть и радоваться»: как приготовить вкуснейшую солянку из недоеденного шашлыка

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Ингредиенты: куриный бульон, лук, грибы, маринованные огурцы, томатная паста, картошка, оливки, консервированная фасоль, шашлык, копченая говядина, сосиски.

Готовим: для начала делаю зажарку из лука, грибов и маринованных огурчиков. Когда она хорошенько протушилась, добавляю 3 чайные ложки обычной «советской» томатной пасты.

Перемешиваю и отправляю всю эту красоту в куриный бульон, где уже сварилась картошка. Если сделать это до того, как картошка сварится, из-за томатной пасты она задеревенеет. А нам этого не надо.

В бульон выливаю все из банок, в которых у меня были огурцы, оливки и грибы. И сюда же отправляю консервированную фасоль вместе с соком.

Когда бульон начинает закипать, добавляю оливки. Чтобы они остались хрусткими, долго их варить не стоит. Следом идут недоеденный шашлык, ради которого я и затеяла эту солянку, мелко нарезанный кусок копченой говядины и обычные сосиски. Снова хорошенько перемешиваю. Как только закипит — все готово.