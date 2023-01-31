Заморозь кефир и готово! Как без варки сделать отличный сыр дома – вкуснее магазинного

Отличный сливочный сыр можно сделать дома, просто заморозив кефир! Добавки в него вы можете варьировать на свое усмотрение.

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Замораживаете в морозилке кефир, просто бросив в холодильник пачку или две продукта. Кладете в сито или дуршлаг двойную марлю, размещаете в ней кефирный лед, сняв упаковку и ждете, когда он растает.

Затем ожидаете процеживания сыворотки, массу укрываете марлей и ставите под гнет в холодильнике на ночь. Утром разворачиваете и дополняете сыр любимыми вкусами. Можно положить копченую паприку, соль, чеснок, пропущенный через пресс, зелень. Вкуснейшая намазка за три копейки готова!

Источник: YouTube-канал «Готовим легко».