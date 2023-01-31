Изыск из простых продуктов: как делает жульен с грибами и курицей актриса Антонова — наслаждение вкусом

Сделать соус бешамель. Сливочное масло выложить кусочками в сотейник. Растопить, просеять сюда нужное количество муки. Активно размешать и продолжать это делать дальше, держа соус на слабом огне. Необходимо разбить все комочки.

Постепенно влить молоко и добавить соль. Продолжать помешивать массу до ее загустения и полной однородности.

Нарезать мякоть курицы соломкой, обжарить на растительном масле до румяной корочки. На это потребуется около пяти минут.

Нарезать грибы некрупной соломкой. Поджарить их пять минут. Нашинковать лук мелким кубиком.

Смешать в формочках для запекания или горшочках обжаренные грибы с курицей и луком. Залить компоненты соусом, хорошенько посыпать любимым тертым сыром. Накрыть фольгой и поставить в печь на 35 минут на 180 градусах.

Источник: t.me/antonova_official.