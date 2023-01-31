Как за 20 минут сделать нежнейший торт «Наполеон»: поливаем кремом печенье — готово!

Никто не может поверить, что этот замечательный вкусный и нежный торт «Наполеон» делается из обычного слоеного печенья! Но это факт. Вам нужно только приготовить крем.
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Ингредиенты: слоеное печенье — 500 граммов, яйца — 3 штуки, молоко — 800 миллилитров, мука — 4 столовые ложки, сахарный песок — 4–6 столовых ложек, ванильный сахар — 15 граммов, сливочное масло — 130 граммов.
К яйцам добавляем сахар, муку, перемешиваем до однородности. Молоко подогреваем, вливаем тонкой струйкой яичную смесь, постоянно помешивая венчиком, варим крем около 5–7 минут до густоты, снимаем с плиты.
Добавляем в крем сливочное масло, ванильный сахар, все перемешиваем, накрываем пищевой пленкой, немного остужаем, чтобы крем был не очень горячим.
Дно и бока разъемной кулинарной формы диаметром 22 сантиметра застилаем пищевой пленкой, выкладываем на дно слой печенья, заливаем обильно кремом, делаем таким образом несколько слоев, повторяя циклы.
Измельчаем немного печенья в крошку и посыпаем торт сверху, ставим в холодильник на ночь пропитываться. Можно посыпать миндальной крошкой.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».
Торт. Фото: Global Look Press