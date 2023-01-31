Как за 20 минут сделать нежнейший торт «Наполеон»: поливаем кремом печенье — готово!

К яйцам добавляем сахар, муку, перемешиваем до однородности. Молоко подогреваем, вливаем тонкой струйкой яичную смесь, постоянно помешивая венчиком, варим крем около 5–7 минут до густоты, снимаем с плиты.

Добавляем в крем сливочное масло, ванильный сахар, все перемешиваем, накрываем пищевой пленкой, немного остужаем, чтобы крем был не очень горячим.

Дно и бока разъемной кулинарной формы диаметром 22 сантиметра застилаем пищевой пленкой, выкладываем на дно слой печенья, заливаем обильно кремом, делаем таким образом несколько слоев, повторяя циклы.

Измельчаем немного печенья в крошку и посыпаем торт сверху, ставим в холодильник на ночь пропитываться. Можно посыпать миндальной крошкой.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».