Самый быстрый рецепт творожного сыра! Вливаем в молоко немного уксуса — вкуснятина готова

Творожный сыр обожают все! Ведь его можно использовать на бутерброды, есть с блинами, десертами и просто так! Нежный вкус и легкая консистенция этого продукта покоряет сердца.

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Правда, есть у него недостаток — высокая цена. Но не стоит отчаиваться, ведь приготовить эту вкуснятину можно дома в два счета. Раскрываем самый быстрый рецепт.

Ингредиенты: 3 литра молока, 6 чайных ложек 9% уксуса, 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка сахара.

Налить молоко в кастрюлю, добавить сахар и соль, довести до начала кипения и потихоньку влить уксус. Проварить 3–4 минуты и откинуть на марлю в четыре слоя, предварительно вложив ее в дуршлаг или сито.

Дать сыворотке стечь, хорошо отжать, завернуть в марлю, укрыть прессом, оставить на ночь в холодильнике. При желании можно добавить любимую зелень, чеснок и другие приправы.

Источник: lafoy.ru.