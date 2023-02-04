Сытный пирог с картошкой и другие рецепты недели

Курица с рисом в рукаве

Времени совсем нет, вынуждены давиться полуфабрикатами? Ну что вы, право. Эта курица готовится 1,5 часа, но зато сама по себе. А подготовка займет от силы минут десять.

НАДО (на 4 порции): целая курица и любые приправы для нее (например, 1 ст. ложка паприки, свежемолотый перец и немного масла) · стакан риса · 4 гвоздички, половинка звездочки бадьяна · 2 морковки (или что-то еще на ваш выбор: немного грибов, брокколи, стручковая фасоль и др.) · 1 ч. ложка соли без горки · 1 ст. ложка куркумы, рукав для запекания.

ГОТОВИМ:

1. Включаем духовку разогреваться до 180 °С.

2. Курицу натираем приправами.

3. Рис промываем и помещаем в рукав, хорошо завязанный с одной стороны. Добавляем туда же все специи и соль и, зажав рукой второй конец, хорошо взбалтываем.

4. На рис аккуратно выкладываем курицу, завязываем рукав, помещаем на противень или в форму. Запекаем 90 минут. Всю воду заберет рис, а курица получится с румяной корочкой.

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