Сытный пирог с картошкой и другие рецепты недели

Курица с рисом в рукаве
Времени совсем нет, вынуждены давиться полуфабрикатами? Ну что вы, право. Эта курица готовится 1,5 часа, но зато сама по себе. А подготовка займет от силы минут десять.
НАДО (на 4 порции): целая курица и любые приправы для нее (например, 1 ст. ложка паприки, свежемолотый перец и немного масла) · стакан риса · 4 гвоздички, половинка звездочки бадьяна · 2 морковки (или что-то еще на ваш выбор: немного грибов, брокколи, стручковая фасоль и др.) · 1 ч. ложка соли без горки · 1 ст. ложка куркумы, рукав для запекания.
ГОТОВИМ:
1. Включаем духовку разогреваться до 180 °С.
2. Курицу натираем приправами.
3. Рис промываем и помещаем в рукав, хорошо завязанный с одной стороны. Добавляем туда же все специи и соль и, зажав рукой второй конец, хорошо взбалтываем.
4. На рис аккуратно выкладываем курицу, завязываем рукав, помещаем на противень или в форму. Запекаем 90 минут. Всю воду заберет рис, а курица получится с румяной корочкой.
Сытный пирог с картошкой
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): пачка готового слоеного теста (из двух листов) · килограмм картофеля · 200 г любого сыра · 3 яйца · 100 мл сливок (можно питьевых 10%) · 2 ст. ложки муки · соль · перец · форма для выпечки (круглая или квадратная).
ГОТОВИМ:
1. Распаковываем тесто и оставляем при комнатной температуре размораживаться.
2. Картофель чистим и режем кружками (или их половинками, если клубни очень крупные) толщиной примерно 3 мм.
3. В миску с картофелем добавляем 2 яйца, сливки, муку, тертый сыр, соль, перец и перемешиваем.
4. Один лист теста раскатываем по размеру формы так, чтобы хватило на всю высоту бортика плюс 1 см. Второй раскатываем по размеру дна плюс 1 - 2 см.
5. Выкладываем начинку, защипываем, смазываем взбитым яйцом и выпекаем 1,5 часа при температуре 180 °С.
Советы: в картошку можно дополнительно добавить то, что давно валяется в холодильнике: рубленую зелень, отварное мясо, ветчину и т. п. Если у вас не два, а один большой лист теста, раскатайте его так, чтобы края свисали с бортиков формы. Выложив начинку, просто защипайте края.
Банановый десерт-перевертыш
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Это тот же французский тарт татен, только без яблок или груш.
НАДО (на 6 порций): Тесто: 200 г муки · 30 мл ледяной воды · щепотка соли · 100 г сливочного масла. Начинка: 4 банана · 120 г сахара · 80 г сливочного масла.
ГОТОВИМ:
1. Масло рубим и растираем со смесью муки и соли кончиками пальцев в крошку (можно сделать это в блендере).
2. Вливаем ледяную воду и быстро замешиваем тесто. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник на полчаса.
3. На сковороде со съемной ручкой плавим масло и добавляем сахар. Когда сахар растает, добавляем бананы (их можно крупно порезать по диагонали или толстыми кружочками).
4. Держим сковороду на среднем огне минут 10 - 15, дожидаясь карамелизации сахара (масло с сахаром сначала будет пениться, а потом начнет темнеть).
5. Тесто раскатываем между двумя листами пергамента по размеру формы плюс 3 - 4 см.
6. Выкладываем тесто поверх бананов и протолкнув края лопаткой к дну формы.
7. Выпекаем в духовке 30 минут при 180 °С, сняв ручку сковороды.
8. Готовый пирог накрываем блюдом подходящего размера и быстрым движением переворачиваем. Даем пирогу остыть и подаем.