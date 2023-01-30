Как дома сварить мягкий сыр из пачки молока и кефира — невероятно просто: намазываем на хлебушек и кайфуем!

Дома можно приготовить великолепный мягкий сыр вроде «Филадельфии» всего из пачки молока и половины пачки кефира. Сыр получается очень вкусным и нежным, лучше магазинного!

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Ингредиенты: 500 мл кефира, 1 л молока, по 1 ч.л. сахара, соли и лимонного сока.

Вскипятить молоко, снять с огня, добавить соль и сахар. Постепенно влить кефир комнатной температуры, помешивать далее, пока смесь не свернется. В завершении процесса добавить лимонный сок и перемешать.

Застелить сито марлей в четыре слоя, поставить его в кастрюлю, чтобы стекала сыворотка. Выложить состав и в первые 15–20 минут периодически его помешивать. Накрыть концами марли, уложить сверху пресс, поставить на ночь в холодильник.

Утром переложить в баночку, использовать в качестве намазки на хлеб. Это очень вкусно! Сыворотку можно применять для приготовления окрошки и выпечки.

Источник: lafoy.ru