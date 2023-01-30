Эти бутерброды с крабовыми палочками и чесночком — хит сезона: вкуснятина на скорую руку

На фоне подорожания продуктов эти простенькие, но при этом очень вкусные бутерброды из крабовых палочек стали настоящим хитом на столах россиян.
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При этом далеко не все понимают, что на хлебе — обычные крабовые палочки. Полагая, что это мясо краба. Дело в том, что с сыром и чесноком эти продукты действительно трудно отличить.
Ингредиенты: батон, чеснок, крабовые палочки, зелень, сыр полутвердый, перец черный молотый, зелень, майонез.
Сделать гренки в тостере или на сковороде, обжарив в масле. Натереть их чесноком.
Нарубить крабовые палочки, натереть сыр, нашинковать зелень, приправить перцем и майонезом.
Разложить начинку на гренки. Вкуснятина готова!
Источник: vkusno-i-prosto.ru.