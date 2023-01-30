Не выбрасывайте кислое молоко! Даем рецепт нежнейшего сыра из простокваши – невероятно простой

Если вы думаете, что сварить сыр сложно, то глубоко ошибаетесь. Попробуйте этот рецепт из простокваши, и вы сами убедитесь.

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Теперь, если у вас закисло молоко, вы никогда не будете его выбрасывать! Просто дождитесь, когда оно дойдет до густой консистенции и варите вкуснейший сыр с нежной текстурой.

Ингредиенты: простокваша – 2 литра, соль – две чайные ложки.

Влить простоквашу в посуду с антипригарным покрытием и поставить на плиту с низкой температурой. Можно также готовить в обычной посуде на водяной бане. Важно не мешать продукт, а медленно его томить. Допустимо лишь лопаточкой аккуратно отодвигать от стенок, а иначе сыворотка не отделится нормально.

Температура продукта должна быть примерно 75 ℃, также можно прикладывать его к губам, чтобы понимать обжигает он или нет. Не доводить до кипения вообще.

Когда сыворотка хорошо отделится, снять с плиты и оставить остывать под крышкой. Застелить сито двойной марлей, выложить состав. Здесь в сыр положить соль и любимые добавки – зелень, орехи, оливки, огурчики маринованные, грибочки соленые.

Подставить снизу кастрюлю для сыворотки. Сыворотку можно использовать для выпечки и приготовления окрошки. Получившийся сыр аккуратно отжать в марле, поворачивая ее по кругу и завязывая сверху. Прямо в марле положить в кастрюлю, укрыть гнетом и поставить в холодильник часов на 12. Готовый сыр можно намазывать на гренки, очень вкусно!

Источник: iamcook.ru.