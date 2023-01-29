«Выпытали в семейном ресторане»: Симоньян поделилась рецептом кексов с рикоттой и маскарпоне – уж очень они вкусные

Известная журналистка Маргарита Симоньян ведет телеграм-канал, который целиком и полностью посвящен кулинарии. На этот раз Маргарита Симоньян поделилась рецептом домашних кексов.
«Рецепт теста для этих кексов мы выпытали в одном маленьком семейном ресторанчике лет 10 назад. Очень уж они были вкусные. Мы сказали, что никогда не уйдем, если хозяин не даст их рецепт. Рецепт он не дал, но выдал ингредиенты. А мы уже дома подобрали пропорции», - рассказала предысторию Маргарита Симоньян.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
На 6 кексов вам будет нужно: 3 яйца, 130 г сахара, 600 г рикотты (мы брали шоколадную, но можно и обычную), 110 г муки.
Для крема: 200 граммов маскарпоне, 150 граммов сахарной пудры, 200 граммов холодных сливок.
Готовим: яйца, сахар, рикотту, муку смешиваем миксером. Бумажные формочки для кексов кладем в плотную форму, заполняем их тестом на две трети и выпекаем при 180 градусах. Тесто должно подняться, а потом опуститься. Делаем крем: маскарпоне смешиваем с сахарной пудрой, добавляем холодные сливки и хорошо взбиваем — это крем для наших кексов, который мы выкладываем сверху. Приятного аппетита!