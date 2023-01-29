«Выпытали в семейном ресторане»: Симоньян поделилась рецептом кексов с рикоттой и маскарпоне – уж очень они вкусные

На 6 кексов вам будет нужно: 3 яйца, 130 г сахара, 600 г рикотты (мы брали шоколадную, но можно и обычную), 110 г муки.

Для крема: 200 граммов маскарпоне, 150 граммов сахарной пудры, 200 граммов холодных сливок.

Готовим: яйца, сахар, рикотту, муку смешиваем миксером. Бумажные формочки для кексов кладем в плотную форму, заполняем их тестом на две трети и выпекаем при 180 градусах. Тесто должно подняться, а потом опуститься. Делаем крем: маскарпоне смешиваем с сахарной пудрой, добавляем холодные сливки и хорошо взбиваем — это крем для наших кексов, который мы выкладываем сверху. Приятного аппетита!