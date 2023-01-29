Все просят этот рецепт! Как сделать бутерброды с плавленым сыром и крабовыми палочками: очень нежные

Эти бутерброды с крабовыми палочками обожают все, кто любит морепродукты. Плавленый сырок приятно смягчает вкус. А огурчик придает закуске свежести. Делать их очень просто, можно хоть каждый день на стол ставить!

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Ингредиенты: огурец свежий - 1 шт., крабовые палочки - 4 шт., плавленый сыр - 70 гр., хлеб – 3-4 ломтика, майонез по вкусу.

Хлеб обжарить на любимом масле. Все ингредиенты нарезать, а сыр натереть на терке, предварительно чуть подморозив, заправить майонезом. Можно поперчить по вкусу и добавить чеснок. Разложить начинку на гренки. Вкусные бутерброды готовы!