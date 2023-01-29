Готовим домашний сыр из кефира вкуснее покупного! Этот рецепт покоряет сердца россиян

Многие думают, что приготовление сыра – сложный процесс, ведь его цена в магазинах просто поражает воображение!

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На самом деле вкуснейший сыр можно сделать и дома. Берем самые простые продукты и в путь!

Ингредиенты: 2 л жирного кефира, 1/2 ч. ложки соды, 1 куриное яйцо, 100 г сливочного масла, 1 ч. ложка соли.

Выливаем кефир в кастрюлю и ставим нагреваться на водяной бане. Делаем это минут 40, пока не отделится сыворотка.

Далее берем большую марлю, складываем ее в два соя и застилаем ей дуршлаг или сито. Выливаем в сито состав, отжимаем, оставляем стекать 30 минут.

Получившуюся массу смешиваем с маслом, яйцом, содой, солью. Опять кладем в кастрюлю и ставим на водяную баню.

Выдерживаем еще 15 минут, постоянно мешая. Масса должна превратиться в состав, напоминающий плавленый сыр. Выкладываем мягкий еще сыр в промазанную обильно маслом форму (можно взять небольшую кастрюльку). Ставим в холодильник. Уже через два часа сыр готов к употреблению!

Источник: lafoy.ru