Вкуснятина за три копейки: как сделать ароматную крошку-картошку дома – с куриной мякотью и огурцом

Крошку-картошку можно сделать самостоятельно дома, причем обойдется это вкуснейшее аппетитное блюдо в сущие копейки!
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Ингредиенты:
- Картошка - 4-5 штук среднего размера
- Куриное филе - 250-300 граммов
- Маринованные огурцы - 200 граммов
- Сыр
- Сливочное масло
- Кетчуп
- Майонез
- Зелень
- Приправа для курицы
Картофель промыть, завернуть в фольгу и отправить выпекаться в духовку на 1 час при 200 градусах.
Приготовить начинку. Нарезать на мелкие кубики филе, обжарить до корочки, залить водой протушить до готовности. Приправить в процессе любимыми специями.
Нарубить огурцы, натереть сыр, нашинковать зелень, смешать с курицей.
Готовую картошку прямо в фольге надрезать сверху, мякоть размять вилкой, положить кусочек масла. Разложить начинку. Смазать майонезом, посыпать сыром и чуть подплавить в духовке.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»