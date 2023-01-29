Вкуснятина за три копейки: как сделать ароматную крошку-картошку дома – с куриной мякотью и огурцом

Крошку-картошку можно сделать самостоятельно дома, причем обойдется это вкуснейшее аппетитное блюдо в сущие копейки!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

Картошка - 4-5 штук среднего размера

Куриное филе - 250-300 граммов

Маринованные огурцы - 200 граммов

Сыр

Сливочное масло

Кетчуп

Майонез

Зелень

Приправа для курицы

Картофель промыть, завернуть в фольгу и отправить выпекаться в духовку на 1 час при 200 градусах.

Приготовить начинку. Нарезать на мелкие кубики филе, обжарить до корочки, залить водой протушить до готовности. Приправить в процессе любимыми специями.

Нарубить огурцы, натереть сыр, нашинковать зелень, смешать с курицей.

Готовую картошку прямо в фольге надрезать сверху, мякоть размять вилкой, положить кусочек масла. Разложить начинку. Смазать майонезом, посыпать сыром и чуть подплавить в духовке.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»