Вкуснятина за три копейки: как сделать ароматную крошку-картошку дома – с куриной мякотью и огурцом

Вкуснятина за три копейки: как сделать ароматную крошку-картошку дома – с куриной мякотью и огурцом

Крошка-картошка. Фото: соцсети

Вся семья в восторге от этого блюда!

Крошку-картошку можно сделать самостоятельно дома, причем обойдется это вкуснейшее аппетитное блюдо в сущие копейки!

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Ингредиенты:

  • Картошка - 4-5 штук среднего размера
  • Куриное филе - 250-300 граммов
  • Маринованные огурцы - 200 граммов
  • Сыр
  • Сливочное масло
  • Кетчуп
  • Майонез
  • Зелень
  • Приправа для курицы

Картофель промыть, завернуть в фольгу и отправить выпекаться в духовку на 1 час при 200 градусах.

Приготовить начинку. Нарезать на мелкие кубики филе, обжарить до корочки,  залить водой протушить до готовности. Приправить в процессе любимыми специями.

Нарубить огурцы, натереть сыр, нашинковать зелень, смешать с курицей.

Готовую картошку прямо в фольге надрезать сверху, мякоть размять вилкой, положить кусочек масла. Разложить начинку. Смазать майонезом, посыпать сыром и чуть подплавить в духовке.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»

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